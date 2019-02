Toute noire et de la taille d’un pouce humain. L’abeille de Wallace, la plus grande du monde, n’avait pas été aperçue depuis des décennies mais vient d’être finalement retrouvée sur une île reculée d’Indonésie.

« C’était à couper le souffle de voir ce "bouledogue volant" », a commenté dans un communiqué de Global Wildlife Conservation le photographe naturaliste Clay Bolt qui a retrouvé une ruche naturelle dans la forêt tropicale d’une île des Moluques du Nord. « De voir à quel point cette espèce est grande et magnifique, d’entendre le son de ses ailes géantes (…) était incroyable », a-t-il ajouté.

