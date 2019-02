A quoi peut bien servir cette corne ? « Nous n’avons absolument aucune idée des fonctions de leurs cornes », concède Ian Engelbrecht, de l’Institut national sud-africain de la biodiversité, « c’est un mystère ». Cette corne se trouve sur une araignée récemment découverte en Angola, spécimen qui vient d’être présenté dans la revue African Invertebrates.

L’arachnide a été appelée Ceratogyrus attonitifer : Ceratogyrus est un genre d’araignées mygalomorphes et attonitifer vient du latin « attonit » et signifie « étonnement » ou « fascination ». La particularité de cette nouvelle araignée, selon Futura Sciences, est que sa corne est molle et non sclérosée comme pour d’autres araignées.

