Une lettre et un mémo de dix pages. C’est ce qu’ont reçu les quatre ONG (la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace France, Notre Affaire à Tous et Oxfam France) à l’origine de la pétition « l’affaire du siècle » qui a recueilli plus de deux millions de signatures. Le 17 décembre, elles ont accusé l’État de « carence fautive » par son « action défaillante » pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et veulent l’attaquer en justice pour « inaction climatique ».

Il restait deux jours au gouvernement pour envoyer sa réponse. Après les avoir reçues jeudi matin à Matignon, le Premier ministre s’était engagé à répondre avant l’échéance de deux mois arrivant à terme le 17 février. « Vous êtes plus de deux millions à avoir signé la pétition « l’affaire du siècle ». C’est historique. Je salue cette mobilisation d’une importance inégalée et partage votre impatience, votre aspiration à aller plus vite, plus loin, plus fort pour le climat », écrit le ministre de la Transition écologique François de Rugy dans un courrier joint à la réponse formelle de dix pages. Mais il rejette l’accusation d’inaction.

Une adhésion des citoyens « pas évidente »

« La France s’est mobilisée pour répondre à l’urgence climatique » et « nous nous donnons les moyens » d’atteindre l’objectif de la neutralité carbone d’ici à 2050, assure-t-il, même si « à l’évidence, cette action devra être complétée, prolongée et amplifiée dans la durée ».

Le ministre, insistant sur le fait que « l’enjeu climatique doit devenir la nouvelle matrice de nos politiques publiques », souligne toutefois que les moyens à mettre en œuvre « sont loin de susciter une adhésion évidente et systématique de la part des citoyens ». Il faudra donc « mener une bataille de conviction sans précédent » parce que ces changements « bousculent nos modes de vie ».

L’affaire portée devant les tribunaux

« La taxe carbone est un outil nécessaire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Mais vous le savez, la fiscalité écologique rencontre de nombreuses oppositions », ajoute-t-il. Le gouvernement a fermé la porte à une nouvelle hausse de cette taxe en partie à l’origine de la crise des « gilets jaunes ».

Une argumentation qui n’a pas suffi à entamer l’ambition initiale des militants. Les ONG se sont dites « déterminées » à déposer leur recours en justice. « L’affaire du siècle se réglera devant les tribunaux », avaient-elles indiqué, en l’absence de mesures supplémentaires prises par le gouvernement.

