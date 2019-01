FAKE OFF Une internaute a exhumé une photo aérienne de 2011 d’un navire de croisière entouré de larges traces jaunâtres. Ces traces sont constituées de sable selon les autorités uruguayennes...

Cette photo a été prise en 2011 en Uruguay. — Capture d'écran Facebook

Une photo aérienne montrant de larges traces jaunâtre à côté d'un navire de croisière est partagée sur Facebook.

La photo a été prise en 2011 en Uruguay.

Ces traces sont constituées de sable selon les autorités uruguayennes.

Une photo d’une « poubelle flottante » ? Le 16 janvier, une internaute a posté sur Facebook une vue aérienne d’un bateau de croisière naviguant près d’une côte. Sur le flanc gauche du bateau, de larges traces jaune foncé s’étalent sur la mer.

Cette photo a été prise en 2011 en Uruguay. - Capture d'écran Facebook

L’internaute qui a posté l’image entend « montrer » et « dénoncer ces poubelles flottantes. » Son post a été partagé plus de 22.000 fois sur le réseau social depuis le 16 janvier.

FAKE OFF

Cette image date de 2011 : elle a été prise en Uruguay, dans la baie de Maldonado, où se situe Punta del Este, une station balnéaire très fréquentée. Une seconde photo avait été partagée à l’époque, où l’on voyait également les traces jaunâtres à l’arrière du bateau.

Selon le préfet du port, cité par une radio et un journal du pays, le banc jaunâtre avait été causé par « une grande quantité de sable dérangée après les manœuvres des machines du navire, ce qui est commun à cet endroit et dans n’importe quel autre port où la distance entre les hélices et le fond marin est relativement petite. » La presse locale ne fait pas état d’une pollution qui serait arrivée sur les côtes à cette époque.

Punta del Este est un port fréquenté par les bateaux de croisières : pendant la saison 2008-2009, 84 navires de ce type y avaient fait escale.

En 2016, une compagnie condamnée pour un dégazage en mer

Il arrive cependant que des navires effectuent des opérations de dégazage en mer : en 2016, la Compagnie Tunisienne de Navigation a été condamnée pour un dégazage intervenu en 2009 et repéré à 200 milles (370 km) des côtes françaises. En août 2018, c’est au sud des îles d’Hyères qu’une importante pollution a été repérée. Les autorités soupçonnaient un dégazage sauvage.

Selon l’agence de protection de l’environnement américaine, citée par l’ONG Les Amis de la terre, un navire transportant 3.000 personnes produit environ 567.812 litres d’eaux usées par semaine. Cela représente environ 3,8 milliards de litres pour l’industrie des croisières par an, souligne l’ONG.

>> Vous souhaitez que l’équipe de la rubrique Fake off vérifie une info ? Envoyez un mail à l’adresse fake off@20minutes.fr ou écrivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/20minFakeOff

20 Minutes est partenaire de Facebook pour lutter contre les fausses nouvelles. Grâce à ce dispositif, les utilisateurs du réseau social peuvent signaler une information qui leur paraît fausse.