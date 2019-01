Des épisodes de pollution aux particules fines ont été signalés dans le nord-est de la France pour la journée de lundi. Les organismes de mesure de la qualité de l’air ont relevé des concentrations de particules dangereuses supérieures aux seuils conseillés.

Comme la loi ne permet malheureusement pas à @Airparif @AtmoHdF et @ATMOGRANDEST de vous avertir des pics de #pollution aux particules les + dangereuses, je continue à le faire pour tous ceux qui habitent le quart Nord-Est et qui ont des enfants en bas âge : limitez les sorties. pic.twitter.com/6WHuMPDMjS — Nicolas Meilhan (@NicolasMeilhan) January 21, 2019

C’est le premier épisode de pollution de l’hiver. Le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais et l'Ile-de-France sont concernés par une alerte aux particules fines en suspension dans l’air ce lundi. Cet épisode de pollution est causé par le chauffage, les activités économiques (industrielles et agricoles) et le trafic automobile, selon l’organisme Atmo Hauts-de-France. Les conditions météorologiques (vent faible, températures négatives) ne permettent pas une dispersion de ces éléments.

Un retour à la normale est attendu pour mardi

Le vent et l'épisode neigeux prévu pour mardi sur ces régions devraient mettre un terme à l’épisode de pollution. En attendant, l’Agence régionale de santé conseille aux personnes sensibles et vulnérables (femmes enceintes, nourrissons, personnes de plus de 65 ans, personnes souffrant de pathologies respiratoires ou cardiovasculaires, asthmatiques) de limiter les activités sportives en plein air et à l’intérieur, de limiter leurs déplacements en période de pointe. Les personnes non vulnérables ne doivent pas changer leurs habitudes.

L.Br. avec AFP