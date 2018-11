Mayotte: Une nouvelle île volcanique pourrait bientôt émerger au large des côtes

Une île volcanique pourrait se former au large de Mayotte. — PIXABAY / ANYMAL2

Une nouvelle secousse sismique de 4,8 sur l’échelle de Richter a secoué mercredi Mayotte. Les scientifiques ont indiqué avoir peut-être trouvé l’origine de l’essaim de séismes qui secoue l’île de l’océan Indien depuis mai dernier. Une nouvelle île serait en train de surgir au large des côtes, rapporte France info.

Depuis le début du phénomène, l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) enregistre et étudie « en permanence et de manière routinière » les données sur les quatre stations GPS permanentes de l’île.

Mayotte s’est déplacée

Les stations en question sont reliées à un réseau constitué de plusieurs centaines d’autres outils du même genre à travers la planète. Depuis le mois de juillet 2018, les scientifiques ont noté un léger déplacement de l’ensemble des stations GPS mahoraises d’environ 50 mm vers l’est et 25 mm vers le bas.

Cet étonnant phénomène tend à remettre en avant l’origine volcanique des signaux sismiques. L’hypothèse demande encore à être vérifiée par des études complémentaires mais en cas de confirmation, les Mahorais pourraient assister à la formation d’une nouvelle île volcanique à une cinquantaine de kilomètres des côtes.

Un volcan dans les profondeurs

La source magmatique pourrait être située entre 20 et 30 km de profondeur. En juin dernier, une mission d’experts avait pourtant fait passer l’origine volcanique au deuxième plan en lui préférant l’option du glissement des plaques du Rift de l’Afrique de l’est.

Le sismologue Bastien Colas avait assuré qu’il n’y avait pas « de lien entre les essaims et un volcan », ajoutant cependant prudemment qu’il était encore impossible de dissocier les deux.