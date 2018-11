Bordeaux: Le ras-le-bol de la filière viticole bio

Vignes de la parcelle de château Guiraud, dans les Sauternes — S.ORTOLA/20MINUTES

La présidente de la Frab en Nouvelle-Aquitaine exprime son ras-le-bol dans l'opposition entre viticulteurs bio et conventionnels.

Elle défend l'utilisation du cuivre, pesticide naturel autorisé en bio, et qui est régulièrement remis en cause.

Elle réclame davantage d'accompagnement pour les viticulteurs bio.

Notre récent article sur ce viticulteur de Saint-Estèphe dans le Médoc, qui annonce arrêter la culture en bio notamment à cause du cuivre - pesticide naturel autorisé en bio - qu’il juge « trop polluant » a suscité de nombreuses réactions.

Ce jeudi, Sylvie Dulong, viticultrice bio à Saint-Emilion, et présidente de la fédération régionale d'agriculture bio en Nouvelle-Aquitaine [que nous avions cherché à joindre en début de semaine] a tenu à exprimer son « ras-le-bol. » « Nous sommes attaqués en permanence, et on cherche systématiquement à nous opposer aux viticulteurs conventionnels ; ce n’est pas notre vision des choses. »

Sylvie Dulong se dit par ailleurs « choquée » des propos tenus par le viticulteur médocain Basile Tesseron dans 20Minutes. « Il se présente comme viticulteur bio alors qu’il n’est même pas certifié, c’est tout de même limite. »

« Le cuivre ne pose aucun problème aux doses auxquelles il est utilisé »

Sur le fond du problème, à savoir l’utilisation du cuivre, Sylvie Dulong assure « qu’aux doses auxquelles il est employé, ce produit ne pose aucun problème » et même si elle ne nie pas les résidus dans le sol, elle estime que « cela n’a rien à voir avec les conséquences néfastes des produits chimiques de synthèse. » Elle rappelle au passage que les viticulteurs conventionnels utilisent eux aussi le cuivre, « et au vu des surfaces, dans des proportions bien plus importantes que les bio. »

Enfin, elle s’inscrit en faux suite aux propos de Bernard Farges, vice-président du CIVB (Comité interprofessionnel du vin de Bordeaux), qui annonce « un taux de déconversion bio » important au cours de l’année 2019. Notamment en raison d’une année 2018 très difficile pour les viticulteurs, suite aux orages de grêle et au mildiou.

« Pas de retours quant à d’éventuelles déconversions en bio »

« Je n’ai absolument pas ces retours-là, jure-t-elle. Au contraire, les chiffres de l’observatoire régional de l’agriculture bio, au 1er octobre, nous indiquent 103 viticulteurs supplémentaires convertis en bio. Bien entendu que l’année 2018 a été difficile, et que c’est encore plus difficile en bio qu’en conventionnel, mais quand on est engagé en bio on n’abandonne pas comme ça. Est-ce que M.Farges songe de son côté à arrêter le conventionnel ? »

Quant aux craintes de l’interdiction de l’utilisation du cuivre qui pourrait venir de l’union européenne, qui est en train d’examiner le renouvellement de son autorisation, la viticultrice estime qu’elles sont désormais écartées.

« En revanche, nous attendons toujours de connaître les nouvelles limites d’utilisation. La dernière proposition qui a été faite, c’est 4 kilos par hectare et par an, lissés sur sept ans [contre 6 kilos lissés sur 5 ans actuellement.] Nous, nous souhaiterions rester sur 6 kilos, et 4 kilos cela va être compliqué. C’est pourquoi nous militons pour la mise en œuvre d’un véritable plan cuivre, avec l’accompagnement des viticulteurs bio, et le déblocage de moyens pour la recherche. Plutôt que d’asséner que la bio n’est pas possible dans le Bordelais, il serait souhaitable d’aider les viticulteurs bio. »