Bouches-du-Rhône: De nouvelles boulettes d’hydrocarbure découvertes sur les plages et dans les calanques

Des personnes nettoient une plage du Var touchée par la pollution aux hydrocarbures. — Alain Robert / Sipa

Les intempéries ont entraîné l’arrivée de nouvelles boulettes d’hydrocarbure sur les rivages des Bouches-du-Rhône. Des plages de la Ciotat sont touchées par cette nouvelle vague et interdites au public par arrêté municipal. Des boulettes ont aussi débarqué dans la calanque et sur la plage de Sormiou, et dans les calanques de Morgiou et Sujiton, entre Marseille et cassis.

La préfecture des Bouches-du-Rhône qui parle « de résurgences d’hydrocarbure en quantité variable, des boulettes de quelques centimètres en majorité », a mobilisé des moyens nautiques pour récupérer ces résidus. Elle indique aussi que des moyens terrestres de ramassage vont être mis en place.

#Pollution la plage de #Sormiou touchée par des boulettes d’hydrocarbure mêlées aux détritus. Des résurgences observées dans la calanque de #Morgiou. @Prefet13 a ouvert une cellule de suivi en préfecture. Barbara Falk, directrice de cabinet @prefet13 s'est rendue à #Sormiou pic.twitter.com/otg5bxCG9U — Préfet de la région PACA et des Bouches-du-Rhône (@Prefet13) November 1, 2018

Plusieurs épisodes de pollution

Cette pollution est due à la collision d’un routier tunisien et d’un porte-conteneurs chypriote le 7 octobre au large de la Corse. Elle d’abord et surtout souillé le Var avec 49 plages touchées dans onze communes, y compris l’île de Porquerolles. Puis elle a été détectée une première fois sur les côtes des Bouches-du-Rhône le 27 octobre. A cette occasion 150 litres d’hydrocarbure sous forme de galettes avaient déjà été récupérés.