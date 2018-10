Menton: Quand les abeilles viennent au secours des citrons

A Menton, entre 30 et 40 ruches seront installées d’ici à la fin de l’année. — F. Roturier / Ville de Menton

Les 50.000 abeilles qui logent dans chaque ruche butineront les fleurs des citronniers.

Déjà ouvrières, elles deviendront gardes du corps. Celles qui protégeront la flore locale. A Menton, les abeilles veilleront à la survie… des agrumes. La ville vient d’installer des ruches dans ses jardins pour améliorer la production du citron de Menton.

Christophe Sacchelli est à la tête d’une exploitation de 300 arbres. Entre ses agrumes, les abeilles bourdonnent déjà. « C’est mon père qui a installé des ruches. Aujourd’hui, il y en a cinquante, dit-il. Sur une exploitation avec des abeilles, on peut compter sur 20 % de fructification en plus, parce que l’abeille est le principal pollinisateur. »

Alliance entre faune et flore

C’est cet argument qui a convaincu la mairie de Menton. « On a été sensibilisés par les producteurs d’agrumes qui nous ont dit : pour augmenter la quantité de citrons, il faudrait qu’on ait des ruches, explique Franck Roturier, directeur du service Parcs et jardins de la ville. Six ont déjà été implantées. Il y en aura aux alentours de 30 à 40 à la fin de l’année. »

Les 50.000 abeilles qui logent dans chaque ruche butineront les fleurs des citronniers. Une action salvatrice pour les producteurs de l’or jaune de Menton​. « Du temps de mon père, on produisait 400 kilos d’agrumes sur notre exploitation. Maintenant si on dépasse les 200 kilos, c’est un miracle », regrette Christophe Sacchelli, qui pointe la difficulté de conserver les ruches du fait du changement climatique qui les déstabilise et des produits chimiques qui les disséminent. Une arrivée d’abeilles « municipales » très attendue, d’autant plus que le citron de Menton est protégé par une IGP, indication géographique protégée, depuis 2015.