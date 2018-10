VIDEO. Corse: Des vents à plus de 170 km/h, «il faut rester chez soi lors d'une alerte rouge»

METEO La tempête Adrian frappe actuellement la Corse avec des vents à plus de 170 km/h. Un prévisionniste de Météo France conseille de « rester chez soi »...

Des vagues sur le littoral Corse, lors d'une précédente tempête (archives). — P. Pochard-Casabianca / AFP

La tempête Adrian frappe actuellement la Corse, qui a été placée en vigilance rouge par Météo France. Conséquence, des très fortes rafales de vent impactent l’Ile de beauté, ainsi que des vagues puissantes. David Balaguer, prévisionniste à Météo France fait le point sur la situation pour 20 Minutes.

Des vents à plus de 170 km/h. La tempête Adrian touche actuellement l’ouest de la Corse et devrait prochainement atteindre le nord de l’île, notamment vers le Golfe de Sagone. « Nous avons recensé des rafales qui ont atteint les 172 km/h dans la partie sud, les rafales sur la partie ouest sont plus autour des 120 km/h, détaille David Balaguer.

#Tempête #Adrian A Erbalungua (nord de Bastia), il n'y a plus de port, la digue a cédé. Toutes les vidéos 👉 https://t.co/SnOdYZTqFK pic.twitter.com/fFB8m52gXl — France 3 Corse (@FTViaStella) October 29, 2018

Des risques pour la végétation. L’alerte rouge a été déclenchée parce que « les vents dépassent certains seuils et afin de prévenir certains dégâts », explique le prévisionniste. A cause des sols déjà détrempés, la chute d’arbres peut être facilitée en plus du vent violent. Une situation assez dangereuse, qui a impacté le trafic aérien en Corse.

Phénomène venteux intense dans la région de #PortoVecchio en #Corse ce matin, lié au passage d'une violente cellule orageuse qui est remontée de #Sardaigne. Possible #tornade (enquête en cours). pic.twitter.com/IoR7LiTqXd — Keraunos (@KeraunosObs) October 29, 2018

Un conseil : rester chez soi. En plus des vents violents, des vagues assez importantes sont prévues dans le Golfe d’Ajaccio, dont les plus grosses sont attendues dans la soirée de ce lundi. « Dans le cas d’une alerte rouge, nous conseillons vivement aux personnes de rester chez elles, de ne pas bouger et de ne pas prendre leurs véhicules », prévient David Balaguer.

La vigilance rouge devrait être levée dans la soirée aux alentours de 22 heures.