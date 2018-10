Lyon: Malgré la pluie annoncée, les cours d'eau sont toujours à sec

Lyon sous la pluie le 4 novembre 2014 — Jeff Pachoud AFP

Les cours d’eau sont toujours à sec dans le Rhône. Les précipitations annoncées pour les jours à venir ne vont pourtant guère améliorer la situation. Le préfet a donc décidé de proroger l'arrêté qu'il avait pris le 4 octobre pour limiter la consommation d’eau dans le département. Et ce jusqu’au 31 décembre.

La situation étant toujours critique, les pompes mobiles doivent être retirées du lit des cours d’eau. Il est par ailleurs interdit d’arroser les pelouses, espaces verts publics et privés et les jardins.

Les quelques exceptions concernent l’arrosage des jardins potagers et des jeunes plantations, par système de goutte à goutte, qui est autorisé seulement de 20 heures à 8 heures, quatre jours par semaine : lundi, mercredi, vendredi et samedi. Cette permission est également valable pour les espaces sportifs et les terrains de golf.