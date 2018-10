Sécheresse: Un plan de calamité agricole «sera mis en place», assure le ministre de l’Agriculture

La sécheresse a été particulièrement sévère dans plusieurs régions de France cet été. Ici, à Saint-André de Corcy, dans l'Ain. — KONRAD K./SIPA

Avec cette sécheresse qui dure, les agriculteurs appellent à l'aide. Le ministre de l’Agriculture Didier Guillaume a indiqué ce mardi qu’un plan de calamité agricole sera mis en place pour les départements atteints par la sécheresse, une fois l’état des dégâts rapporté par les préfets. « Il y a aura un plan de calamité agricole qui sera mis en place », a assuré le ministre, interrogé sur BFMTV.

« Le président de la République l’a dit pour l’Aude, ce seront des calamités sur lesquelles l’Etat va travailler, et en ce qui concerne la sécheresse, les préfets ont la mission de faire remonter au ministère la situation département par département », a-t-il expliqué.

Des mesures concrètes déjà décidées

« Le comité des calamités agricoles va se réunir fin novembre, début décembre, ça a été vu avec les organisations professionnelles agricoles, et d’ici là nous regarderons ce que nous pourrons faire », a-t-il ajouté. Le ministre a également rappelé que des mesures concrètes avaient déjà été décidées : « l’exonération de la taxe sur le foncier non bâti » et « des aides de la Politique agricole commune qui ont été versées en avance ».

Au 23 octobre, 61 départements français sont touchés par des restrictions d’eau, en particulier dans le centre et l’est de la France, selon le site internet ministériel Propluvia qui recense, au niveau national, les arrêtés préfectoraux de restriction d’eau.