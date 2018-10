La baisse du niveau du lac d’Annecy a-t-elle été provoquée «volontairement»?

La baisse du niveau du lac d'Annecy alimente une fausse rumeur. — capture d'écran

Le lac d'Annecy connaît son plus faible niveau depuis 1947.

Une baisse importante, qui tiendrait à la mauvaise gestion de son niveau d'eau annuel, selon un post Facebook devenu viral.

Or, cette situation s'explique en réalité par le manque de précipitations et la chaleur de ces derniers mois, comme l'explique le gestionnaire du lac à 20 Minutes.

Depuis quelques semaines, nombre de promeneurs profitent d’une balade rare dans les Alpes, en marchant… sur le lac d’Annecy, qui se trouvait ces derniers jours à son plus bas niveau depuis 1947.



Alors que nombre d’articles (et de photos d’internautes) se sont fait le relais de cette baisse majeure du niveau d’eau, certains sont visiblement décidés à y trouver une explication « cachée ». A l’instar d’un utilisateur de Facebook, dont le post a été partagé plus de 18.000 fois en près d’une dizaine de jours.

« Depuis plusieurs jours, on entend parler du niveau alarmant du lac d’Annecy tombé au plus bas depuis 1947 ! L’info tourne en boucle et les articles accusant la sécheresse et le réchauffement climatique explosent, comme par hasard juste au moment où le dernier rapport du GIEC est rendu » affirme-t-il en préambule, avant de poursuivre : « Et pourtant… vous vous souvenez de ces images de neige dans les Alpes du nord au cours de l’hiver dernier avec des records de 20 à 30 ans : 8 à 10 mètres de neige sur l’ensemble des massifs ! Toute cette neige a fondu au printemps, le tout accompagné de bonnes pluies printanières sur le massif alpin, remplissant les lacs à ras bord ! »

A ses yeux, il n’y a donc qu’une seule explication possible au manque d’eau actuel : « Au cours du printemps 2018 […] le niveau [d’eau du lac] a volontairement été abaissé, car la marge était suffisante. »

« Voilà comment d’un lac archi plein à la fin printemps, on arrive à vous parler de réchauffement climatique 3 mois plus tard pour justifier de sa baisse anticipée par ces vannes ! » conclut le texte. Or, si le niveau du lac fait bien l’objet d’une régulation, la situation actuelle s’explique simplement par un phénomène naturel.

Une autre photo du lac d'Annecy prise hier. Je m'en veux un peu de vous avoir fait flipper. Remarquez jsais pas si elle fait pas encore plus flipper pic.twitter.com/am54ojhcs6 — Jipe (@Jippe07) October 8, 2018

FAKE OFF

« Personne n’aurait intérêt à créer cette situation, c’est délirant ! » s’insurge Thierry Billet, vice-président du Syndicat mixte du lac d’Annecy (SILA). « Les vannes permettent au contraire de réguler, si on ne les avait pas, le lac se viderait de manière stupéfiante chaque année » précise-t-il.



Le niveau d’eau du lac est évalué par un outil de mesure local, dont la valeur de référence se situe à 80 cm : les gestionnaires s’efforcent de la conserver toute l’année grâce aux différentes vannes du secteur. L’évolution de cette mesure, sur les derniers mois, traduit bien l’ampleur de la chute : la cote du lac est passée de plus de 80 cm, de début mai à fin juin – en atteignant même pendant un moment les 90 cm –, à 76 cm début juillet.

Et elle est aujourd’hui de 8 cm, un niveau encore plus bas que celui enregistré en 1947 (11 cm), comme le souligne Francis Charpentier, directeur de la Direction départementale de Haute-Savoie (gestionnaire du lac) : « On vient de battre le record du 20ème siècle – mais pas forcément celui du 19ème siècle, qui n’est pas assez documenté. »

« On a remonté les vannes en août, quand on a vu que le lac subissait une baisse importante, mais cette mesure a eu un impact faible. On n’a pas cherché à vider le lac, contrairement à ce qui est avancé : il y a eu un abaissement naturel de la cote, sans intervention de notre part jusqu’à août avec la remontée des vannes » précise-t-il.

L'évolution de la cote du lac d'Annecy ces derniers mois. - capture d'écran

Manque de précipitations et grande évaporation

Comment expliquer la baisse drastique du niveau du lac d’Annecy ? « Il n’a pas plu depuis des mois, ce qui est rarissime ici, et l’évaporation est gigantesque : quand on cumule les deux, le lac baisse de façon considérable » explique Thierry Billet.



« On a un déficit de précipitations depuis le printemps : d’avril à octobre 2018, on est sur des manques de précipitation qu’on retrouve tous les 10 à 20 ans » précise Gilles Brunot, adjoint au responsable de Météo-France dans les Alpes du nord.



« Il a fait chaud donc la végétation a aussi pompé plus d’eau dans le sol. Mais il y avait beaucoup de réserve d’eau et notamment en neige en altitude, donc cela a permis de tenir le niveau plus longtemps » poursuit le spécialiste, confirmant les tendances visibles sur le graphique rendu public par la préfecture de Haute-Savoie, qui montre bien la baisse du niveau du lac à partir de juillet.



Un phénomène de sécheresse qui n’est malheureusement pas sans conséquence sur la vie environnante, comme le déplore Francis Charpentier : « Ça ne porte pas atteinte à la faune du lac, qui s’est adaptée, mais cette situation a un impact écologique majeur sur tous les cours d’eau affluents. »

