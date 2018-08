Israël: L'un des plus vieux hippopotames du monde est mort dans son sommeil

C’était l’une des stars du zoo de Jérusalem en Israël. Tami, l’un des plus vieux hippopotames en captivité du monde, s’est éteint dans son sommeil jeudi à l’âge de 59 ans.

Tami, the oldest hippopatamous in a zoo in the world, died today. She lived in the Jerusalem Biblical Zoo. pic.twitter.com/2wDLEE1PJd