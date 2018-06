VIDEO. Accidents de la route, pesticides, jardinage... Qui veut la peau du hérisson ?

Le hérisson est animal vulnérable. — Alexas Fotos/Pixabay

Il est petit, utile aux jardiniers et aussi très mignon et pourtant, il est menacé de toute part. Mais qui veut la peau du hérisson?

Premier responsable, la circulation automobile. Entre 26 000 à 48 500 décès de hérissons par an, uniquement pour l’Alsace lui serait imputable, selon Christian Arthur, président de la Société française pour l’étude et la protection des mammifères (Sfepm) dans le Courrier de la nature.

Nouvelles habitudes de jardinage

Viennent ensuite les pesticides et les produits de jardinages tels que les anti-limaces qui détruisent une source d'approvisionnement en nourriture pour les petites bêtes à piquants qui sont insectivores.

Autre coupable pointé du doigt par les association de défense des animaux: les nouvelles habitudes et mode de jardinage. Les jardins minéraux, composés de cailloux ou de galets polis empêchent la biodiversité de prospérer et nuisent par ricochet aux animaux.

Laisser les jardins vivre leur vie

Sans compter les appareils de jardinage comme les tondeuses et les débrousailleuses qui font un carnage chez les hérissons en les blessant grièvement quand ils ne les tuent pas purement et simplement.

Associations et défenseurs des hérissons conseillent aux particuliers quelques gestes simples pour enrayer cette mauvaise tendance. Renoncer au jardin parfait et le laisser un peu sauvage pour permettre aux animaux de s'épanouir et bien évidemment bannir l'usage de tous les pesticides et autres produits anti-insectes.

>> A lire aussi : Hérisson torturé: «On ne peut pas laisser cet acte de barbarie impuni», prévient 30 Millions d'Amis

>> A lire aussi : Un petit hérisson campeur fait fondre Instagram

>> A lire aussi : VIDÉO. Un hérisson obèse est contraint à la diète pour survivre