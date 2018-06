Pollutions à proximité des terrains de sport: «Les polluants peuvent rendre les personnes plus sensibles aux allergies et aux infections»

Le taux de dioxyde d'azote était de 120 µg/m3 au stade La Martine le 21 mai dernier. — GoogleMaps/capture

Greenpeace a dévoilé ce lundi les résultats de mesures effectuées sur la qualité de l’air aux abords de six terrains de football à Lyon, Marseille et Paris.

Pour Olivier Blond, président de l'association Respire, « ce qui est terrible avec la pollution, c’est qu’elle est invisible et ses victimes également. »

«Les polluants peuvent rendre les personnes plus sensibles aux allergies et aux infections», note le docteur et allergologue Albanne Branellec.

« Lorsqu’on joue au foot, l’adversaire, c’est aussi la pollution de l’air ». Dans un rapport publié ce lundi, Greenpeace dévoile les résultats de mesures effectuées sur la qualité de l’air aux abords de six terrains de football à Paris, Marseille et Lyon.

L’ONG a mesuré les concentrations de dioxyde d’azote (NO2) sur ces complexes sportifs, très souvent situés à proximité d’importants axes routiers. « Nous avons constaté des niveaux de concentration de dioxyde d’azote […] quasi systématiquement supérieurs à la norme européenne annuelle en vigueur (40 microgrammes/m3) », écrit l’association. Seul un stade à Lyon (sur les sept étudiés) ne présente pas de dépassement.

Ces mesures, réalisées sur une durée de deux heures, ne permettent pas de tirer des conclusions pour une moyenne annuelle. Mais elles illustrent de manière concrète la problématique de pollution de l’air, au moment où « la France vient d’être renvoyée devant la Cour de justice européenne » pour de tels dépassements, précise Greenpeace.

« Ce qui est terrible avec la pollution, c’est qu’elle est invisible et ses victimes également »

« Ces mesures sont en accord avec d’autres données, notamment celles d’Airparif, [l’organisme de surveillance de la qualité de l’air en Ile-de-France]. Elles montrent qu’à Paris, de nombreux terrains de sport, mais aussi d’écoles maternelles, d’hôpitaux, de maisons de retraite ne respectent pas les seuils légaux de nombreux polluants », rappelle Olivier Blond, président de l’association Respire. « Ce qui est terrible avec la pollution, c’est qu’elle est invisible et ses victimes également. Ces études permettent de rendre visible ce problème majeur ».

Dans son rapport, Greenpeace note que « ces niveaux de concentration sont particulièrement préoccupants parce qu’ils interviennent dans des lieux et à des heures où enfants et adultes peuvent pratiquer une activité physique ».

« Les polluants peuvent rendre plus sensibles aux allergies et aux infections »

« Lors d’un effort, on inhale une quantité plus importante d’air. Et donc une quantité plus importante de polluants dégagés par les automobiles comme les composés organiques volatiles. Le monoxyde de carbone a par exemple des conséquences sur le taux d’oxygène dans le sang et peut irriter les muqueuses. Les polluants peuvent rendre les personnes plus sensibles aux allergies et aux infections », note le docteur et allergologue Albanne Branellec.

« Il y a d’ailleurs un lien direct entre l’aggravation des allergies et les polluants, poursuit-elle. Certains adultes découvrent d’ailleurs qu’ils sont asthmatiques lors des pics de pollution. Les polluants automobiles peuvent aussi déclencher des crises d’asthme plus fortes. Il faut donc faire attention et protéger les personnes fragiles des irritants, notamment les enfants les plus jeunes ».

Olivier Blond espère que ces rapports interpelleront les pouvoirs publics. « L’interdiction du diesel [promise en 2024 par Anne Hidalgo] serait une bonne chose au niveau local. Mais pour l’instant, l’Etat est en retrait. On espère que les décisions de Nicolas Hulot seront à la hauteur ». Le ministre de la Transition écologique devrait annoncer en juin de nouvelles mesures en faveur de la qualité de l'air dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités.