VIDEO. Un orang-outan tente de stopper un bulldozer qui détruit son habitat

Un orang-outan dans une forêt — BAY ISMOYO / AFP

Lundi 5 juin, l’association International Animal Rescue a publié une vidéo alarmante sur les réseaux sociaux. Sur les images on peut voir un orang-outan de l’île de Bornéo, en Indonésie, tenter de repousser un bulldozer qui détruit son habitat.

L’animal court en direction de l’engin avant de tenter de grimper dessus. Puis deux membres de l’association animalière l’éloignent pour le mettre en sécurité.

Sur la page facebook de l’association, on peut lire que cette scène est devenue de plus en plus « banale ». En effet, entre 1999 et 2015 à cause de la déforestation, plus de 100.000 orangs-outans ont disparu.