Franche-Comté: «Ça a pété très fort», une maison prend feu après un impact de foudre lors d'un orage

Un éclair a touché une maison qui a pris feu dans le Doubs au cours de la nuit de mardi à mercredi. — Free-Photos / Pixabay / Creative Commons.

Ce lundi, le sud du Haut-Rhin a été particulièrement touché par les orages - entraînant la coupure de l'autoroute A36 à cause d'une coulée de boue. Ce mardi, c'est le Doubs qui a de nouveau été impacté par la foudre. Dans la commune franc-comtoise d'Avoudrey, une maison a même pris feu à cause d'un éclair, selon le récit de l'Est Républicain.

Vers 1h30 en plein milieu de la nuit, ce couple détaille avoir d'abord observé la foudre tomber dans un champ voisin. «Ca a pété très fort, mais je ne pensais pas que notre maison avait été touchée», témoigne l'homme auprès de nos confrères du quotidien local. Les habitants l'ont réalisé en sentant le brûlé après avoir vu l'électricité sauter.

«En slip» et «sous la pluie»

Le temps de fermer les portes et de contacter les pompiers, ils sont rapidement sortis de leur maison pour échapper aux flammes et à la fumée. «En slip» et «sous la pluie», ils précisent avoir ensuite été aidés par un voisin qui leur a notamment prêté des vêtements avant que des proches ne les prennent en charge.

Une vingtaine de soldats de feu armés de trois lances ont finalement eu raison de l'incendie, mais une partie de la charpente de l'habitation est fortement touchée. Selon Météo France, de nombreux orages pourraient éclater dans la soirée dans le Doubs.