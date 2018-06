VIDEO. Les sargasses, ces algues toxiques, envahissent à nouveau les Antilles

Algues toxiques Des algues brunes toxiques réaparaissent sur les plages et bords de mer antillais. Une situation catastrophique pour l'économie locale mais aussi la faune et la flore.

Les sargasses, ici à Sainte-Anne, ont bloqué La Désirade et l'île de Terre-de-Bas, en Guadeloupe. — Les sargasses, ici à Sainte-Anne, ont bloqué La Désirade et l'île de Terre-de-Bas, en Guadeloupe. — GILLES MOREL/SIPA

Depuis plusieurs mois, des radeaux d’algues brunes s’amoncellent sur les plages et les bords de mers antillais. La Désirade et l’île de Terre-de-Bas, de l’archipel des Saintes (Guadeloupe) sont bloquées. Les bateaux ne peuvent plus circuler et cela a des conséquences directes sur l’économie locale.

Des algues toxiques

Les algues sargasses qui se trouvent habituellement dans la mer des Sargasses dégagent du sulfure d’hydrogène en se décomposant. Ce gaz toxique peut provoquer des intoxications aiguës chez l’homme mais est aussi dangereux pour la faune et la flore locale. L’Etat a annoncé un renfort d’homme pour lutter contre la prolifération de ces algues et un plan d’urgence, mais pour le moment les algues continuent de s’accumuler sur de nombreux littoraux antillais.