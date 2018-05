Grand Est: Cinq départements d'Alsace et de Lorraine placés en alerte orange aux orages

De violents orages doivent de nouveau toucher les départements de l'est de la France avant de se diriger vers l'Allemagne dans la nuit de jeudi à vendredi. Illustration — Julian Staehle/AP/SIPA

Depuis 2000, la France n’avait plus connu de mois aussi électrique avant mai 2018. C’est ce que rapporte le quotidien Le Monde sur la base des recensements d’impacts de foudre effectués par Météo France. Mais le mois n’est pas terminé. Et les orages non plus, dans l’Est. Cinq départements y sont de nouveau en alerte orange.

Ce jeudi, Météo France a ainsi placé le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, les Vosges, la Moselle et la Meurthe-et-Moselle en vigilance vis-à-vis de nouveaux « phénomènes dangereux » prévus. De 10h jusqu’à 6h vendredi. De « violents » orages y sont attendus « en cours de nuit », de 22h à 4h, avec fortes pluies, rafales de vent voire grêle.

Des éclairs, des fortes pluies, du vent voire de la grêle

Si le temps est pour l’heure « calme » sur l’est du pays tandis que quelques orages éclatent par ailleurs dans l’hexagone, Météo France annonce « des températures qui vont rapidement monter » dans le Grand Est avant que des averses n’y arrivent dès la fin d’après-midi aux abords du massif vosgien. Les pluies pourraient atteindre jusqu’à 60mm.

Pourquoi la France est-elle en ce moment sous les éclairs, le tonnerre et les fortes averses ? Frédéric Nathan, ingénieur prévisionniste @meteofrance vous répond ! ▶https://t.co/bWBCBTGhas #orages — Météo-France (@meteofrance) May 30, 2018

Ce mercredi, 39 départements français étaient déjà en alerte orange pour les orages. Depuis plusieurs semaines, cette vigilance se répète donc sur le pays. La raison : le maintien sur la France d’une masse d’air chaude et humide. Dans les départements concernés, les autorités appellent une nouvelle fois à la prudence.