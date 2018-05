Bretagne: La commune du ministre Nicolas Hulot retrouve son label environnemental

Loin de l'agitation médiatique, Nicolas Hulot profite des charmes de la côte d'Emeraude depuis sa villa qui surplombe la plage de Saint-Lunaire. — fLORENCE durand / SIPA

La perte du label Pavillon Bleu avait été un coup dur l’an dernier pour la commune de Saint-Lunaire, station balnéaire d’Ille-et-Vilaine située à quelques kilomètres de Dinard. Surtout quand son résident le plus célèbre n’est autre que Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire. Ce jeudi, le maire de Saint-Lunaire a retrouvé le sourire puisque sa commune a retrouvé son label, qui récompense chaque année la qualité des eaux de baignade.

Une trentaine de plages et douze ports labellisés

Le palmarès 2018 met également à l’honneur deux autres communes d’Ille-et-Vilaine, Saint-Briac-sur-Mer et Iffendic (lac de Trémelin), qui conservent leur label Pavillon Bleu. Au total, ce sont une trentaine de plages et 12 ports qui ont été primés en Bretagne cette année.

On y retrouve notamment les ports de Binic et de Paimpol dans les Côtes-d’Armor, ceux de Camaret ou du Moulin Blanc à Brest, ou les plages de Carnac et de Guidel dans le Morbihan.