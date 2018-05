Kenya: Les braconniers pourraient bientôt être condamnés à la peine de mort

BRACONNAGE La volonté exprimée par un ministre pourrait dissuader les braconniers mais également se heurter à l’opinion publique et à l’ONU qui lutte contre la peine capitale dans le monde…

Le Kenya envisage d'instaurer la peine de mort pour les braconniers alors que 69 éléphants ont été tués l'an dernier. (illustration) — SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA

Najib Balala, ministre du tourisme et de la protection des espèces sauvages du Kenya, a annoncé que les braconniers décimant les animaux sauvages pourraient bientôt être passibles de la peine de mort.

Le membre du gouvernement a expliqué vouloir faire en sorte qu’une loi en ce sens soit rapidement adoptée, a rapporté The Independent, lundi. L’an dernier, 69 éléphants et neuf rhinocéros ont été tués dans le pays, qui compte respectivement 34.000 et moins de 1.000 animaux de chaque espèce.

Perpétuité ou amende pour l’instant

Jusqu’ici, les personnes reconnues coupables de braconnage risquaient l’emprisonnement à perpétuité ou une amende pouvant atteindre 200.000 dollars américains, soit environ 170.000 euros. Mais le ministre estime que ces peines ne sont pas suffisamment dissuasives et veut durcir la loi kényane.

Pourtant, depuis le passage en 2013 du Wildlife Conservation Act, le massacre des animaux sauvages dans le pays a connu un coup d’arrêt. Entre la période 2012-2013 et 2017, le braconnage des rhinocéros a diminué de 85 % et celui des éléphants de 78 %, indique le ministère.

Une mesure qui divise

Au Kenya, l’annonce de Najib Balala divise la population, note le quotidien britannique. Sur les réseaux sociaux, des internautes se félicitent de la mesure à venir face à l’importance du braconnage et du crime organisé qui s’est développé dans son sillage. D’autres sont contre la peine capitale appliquée aux tueurs d’animaux ou estiment que ce sont les grands trafiquants et pas les exécutants que les autorités devraient viser.

Mais le ministre kényan et sa décision vont aussi à l’encontre de la volonté de l’Organisation des Nations unies (ONU), dont plusieurs résolutions demandent l’abandon progressif de la peine de mort dans le monde. Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme prône quant à lui sa pure et simple abolition universelle.

>> A lire aussi : Kenya: Trois rhinocéros tués pour leurs cornes par des braconniers

>> A lire aussi : VIDEO. Kenya: Sudan, le dernier mâle rhinocéros blanc du Nord, s'éteint avec son espèce

>> A lire aussi : VIDEO. Ce bébé rhinocéros tente de «réveiller» sa mère tuée par des braconniers