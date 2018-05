VIDEO. Quelles sont les plus belles fleurs du printemps?

NATURE Avec le retour des beaux jours, les fleurs sont aussi revenues à la vie. Petit tour d'horizon des plus beaux spécimens du printemps...

Avec le retour des beaux jours, les fleurs éclosent. — Pezibear/Pixabay

Elles sont revenues comme chaque année de l'hiver glaçial. En dépit de la neige et de la pluie qui sont tombées la semaine dernière, les fleurs ont refait leur apparition pour notre plus grand plaisir. Petite sélection tout à fait subjective des plus beaux spécimens de la saison.

Vous les connaissez certainement pour les planter vous-même dans votre jardin ou pour les croiser dans les parcs. Magnolias, cognassiers du Japon, forsythia... Souvent, leurs noms vous fait défaut, surtout si vous n'avez pas la main verte.

Fin de l'hiver

Peut-être vous est-il arrivé d'approcher la fleur délicate de votre visage pour sentir le délicat parfum qui s'en dégage? Les fleurs du printemps sont aussi les plus belles parce qu'elles symbolisent la fin de l'hiver.

Vous êtes nombreux à nous envoyer des photos de fleurs pour alimenter nos réseaux sociaux. N'hésitez pas vous aussi à nous envoyer vos plus beaux spécimens floraux en photos en envoyant un mail à contribution@20minutes.fr.

