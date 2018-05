Météo: Quatre départements en vigilance orange pour «neige et verglas»

CHAMBOULE TOUT L'Ardèche, le Cantal, la Haute-Loire et la Lozère ont été placés en vigilance orange pour «neige et verglas» ce samedi...

De la neige a fait son apparition lundi 30 avril, dans le nord de l'Eure (illustration). — ALLILI/SIPA

Météo France a placé ce samedi quatre départements en alerte orange pour «neige et verglas»​. Les départements concernés sont : l’Ardèche, le Cantal, la Haute-Loire et la Lozère. L’épisode neigeux devrait commencer « dans la nuit de samedi à dimanche sur le sud du Massif central » pour se poursuivre dimanche, indique Météo France dans son bulletin publié à 16 heures sur son site internet.

#ALERTE #METEO Notre communiqué spécial évolue. 4 départements sont placés en alerte ORANGE aux fortes précipitations sous forme de #neige attendues dans le Massif central. Ailleurs, ce sont les fortes #pluies qui sont à redouter. https://t.co/u4eznEX6Tr pic.twitter.com/rvoNJu28sb — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) May 12, 2018

« Les cumuls de neige attendus sont notables pour la saison », explique encore Météo France qui indique qu’il y aura 5 à 10 centimètres de neige dès 900 mètres d’altitute, et jusqu’à 30 ou 50 cm sur les plateaux au-dessus de 1 000 mètres. « Cette neige est lourde et collante, impactant la circulation, les infrastructures sensibles et la végétation du fait de son apparition tardive dans la saison », ajoute l’institut météorologique.

Prudence sur les routes

Dans le même temps, Météo France a mis l’Aveyron en alerte orange pour « fortes pluies ». On range donc les lunettes de soleil et on sort les imper, car comme l’indiquait l'institut ce vendredi le mauvais temps commence doucement à revenir sur la France. De l’ouest des Pyrénées jusqu’à la Normandie, les pluies deviendront parfois orageuses ce samedi soir et s’intensifieront. Retour de nuages et d’averses éparses toucheront toute la façade atlantique en fin d’après-midi, précisait la chaîne météo.

❄ Saints de glace : pas toujours de gelées tardives à ces dates, et du gel possible au-delà. On vous explique tout ici ▶https://t.co/KQ5y08h3Ep pic.twitter.com/nj9qYqt5Mm — Météo-France (@meteofrance) May 9, 2018

Cette importante dégradation pluvio-orageuse touchera le sud du pays jusqu’à lundi matin avec un risque de prolongation de ces intempéries jusqu’à lundi soir. Des intempéries qui nous viendront des Pyrénées, de l’Occitanie et du Massif central ce samedi avant de s’étendre demain, dimanche, vers les Alpes et la Provence côte d’Azur.

Dans son bulletin, Météo France invite à la prudence sur les routes.

