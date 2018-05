Les scientifiques mesurent la plus haute vague jamais recensée pour l'hémisphère Sud

Les scientifiques ont mesuré ce qui pourrait être la plus haute vague jamais recensée dans l'hémisphère Sud, un monstre de 23,8 mètres de haut, soit l'équivalent d'un immeuble de huit étages.

La vague a été enregistrée mardi dans l'océan Austral, réputé pour la violence de ses tempêtes, près de Campbell Island, à environ 700 kilomètres au sud de la Nouvelle-Zélande, a annoncé MetOcean Solutions, un consultant en océanographie.

Beneath Australia, the largest wave ever was recorded in Southern Ocean https://t.co/gMXAMV5Bce | @p_hannam