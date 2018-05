VIDEO. Espèces invasives en France: Des crabes mangeurs de moules ont élu domicile sur le littoral du Nord

Le crabe sanguin. — Nicolas Spilmont

Les crabes sanguins et japonais proviennent des rivages de Corée et de Chine.

Ces crabes sont arrivés sur les côtes nordistes à l’état larvaire dans les ballasts des navires.

En dix ans, les crustacés ont colonisé le littoral, remplaçant le crabe vert local.

Quelles sont ces bestioles qui viennent manger nos moules ? Originaires de Corée, de Chine et du Japon, les crabes sanguins et japonais avaient été signalés, pour la première fois, sur les rivages de la région, il y a plus de dix ans : en 2005, à Wimereux, pour le crabe sanguin et en 2006, à Dunkerque, pour le crabe japonais.

« Le crabe sanguin est devenu l’espèce la plus fréquente dans la zone de balancement des marées. Il est présent sur toute la côte, de Dunkerque à la baie d’Authie. Le crabe japonais, de son côté, affectionne plutôt les dépôts vaseux. On le retrouve donc dans les ports ou a proximité de certains estuaires », précise Nicolas Spilmont, scientifique au laboratoire d’Océanologie de Wimereux et spécialiste du sujet*.

Plus petite, mais plus abondante

En une décennie, les deux espèces ont pris la place du crabe vert qui a dû se replier dans des eaux plus profondes. Ce changement pourrait, à l’avenir, perturber la chaîne alimentaire. « Les éventuelles modifications ne sont pas encore connues, explique Nicolas Spilmont. L’espèce asiatique est plus petite, mais beaucoup plus abondante que le crabe vert, donc l’évaluation est complexe. »

Un crabe sanguin entouré de mollusques (pourpres) et d'une anémone de mer rétractée. - Nicolas Spilmont

Selon le scientifique, « la présence du crabe sanguin peut avoir une incidence importante sur certains mollusques qui constituent son repas, notamment les jeunes moules qui ont, de plus, un intérêt commercial ». En revanche, il n’en a pas sur les poissons. « Au contraire, ces crabes sont la proie de certains poissons et oiseaux », poursuit Nicolas Splimont.

Dans le ballast des bateaux

Des études sont également en cours pour comprendre génétiquement comment se produit cette invasion. On suppose que ces espèces ont été introduites à l’état larvaire via le transport maritime, dans les eaux de ballast des bateaux. Pour maîtriser leur niveau de flottabilité, les navires remplissent les ballasts d’eau dans le port de départ. Cette eau est chargée en planctons, donc potentiellement de larves de nombreux invertébrés, dont les crabes.

Arrivés à destination, les bateaux libèrent les eaux et les larves peuvent alors se développer si elles trouvent les conditions adéquates. « Les introductions d’espèces sont fréquentes, indique Nicolas Spilmont. Mais toutes ne sont pas réussies et lorsqu’elles le sont, elles ne sont pas forcément détectées. »

* Débat sur « Les crabes japonais à l’assaut de la Côte d’Opale », lundi 14 mai, de 19h à 21h, à la Cave de M. Guy, 4, rue de Lille, à Boulogne-sur-Mer. Réservation : www.pintofscience.fr