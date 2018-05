VIDEO. Espèces invasives en France: En Alsace, l'ouette d'Egypte n'hésite pas à agresser d'autres oiseaux

Deux Ouettes d'Egypte dans une prairie. — Florian Girardin / LPO.

Introduite en Angleterre puis en Allemagne dès le XVIIe siècle, l'ouette d'Egypte est une espèce exotique envahissante arrivée dans l'est de la France.

En proliférant, ce gros oiseau à mi-chemin entre canard et oie menace d'autres espèces protégées qu'elle peut agresser lors de sa nidification.

A Strasbourg, si vous êtes souvent à vélo, vous en avez probablement déjà vu. Sur une piste cyclable au bord d’un canal en allant au boulot, par exemple. Rien d’étonnant, l’Ouette d’Egypte, cette « sorte d’oie à l’œil au beurre noir » comme certains l’ont même déjà tapé sur Google pour tenter d’en savoir plus, aime particulièrement l’eau douce.

Très présent en Afrique subsaharienne et dans la vallée du Nil, ce gros oiseau à mi-chemin entre l’oie et le canard a aussi été introduit en Europe - en Angleterre et puis Allemagne, entre autres - dès le XVIIe siècle. Il est depuis plus récemment (plus de deux décennies) dans l’Est de la France. Où son arrivée n’est pas sans poser de questions.

Une espèce agressive pendant la nidification

En Alsace, la Ligue de protection des oiseaux (LPO) reçoit de temps en temps des appels au sujet de cette ouette d’Egypte, beige sur le ventre, plus foncée sur le dos et marquée par une tâche au niveau de l’œil. « Comme elle n’a pas de véritable prédateur, elle se développe au détriment d’autres espèces », décrit Christian Braun, son directeur.

En bonne espèce « exotique envahissante » (selon la terminologie officielle), l’agressive ouette d’Egypte n’aime pas voir d’autres oiseaux s’approcher de son territoire à la période de nidification. En les empêchant de nicher à proximité, au mieux. En piquant leur nid, sinon. Ou en s’en prenant à leurs œufs ou leurs cannetons, au pire.

Une famille d'Ouettes d'Egypte sur l'eau. - Jean-Marc Bronner / LPO.

« Il y a trois ou quatre ans, l’une avait pris et jetés les œufs d’un couple de Milans noirs », illustre Christian Braun. Ainsi, l’ouette d’Egypte peut parfois agresser canards colverts, oies et, plus gros, cigognes ou rapaces. Jusqu’à faire tomber un œuf d’un nid, noyer ou assommer un caneton sur sa zone. Comme le cygne en est également capable.

Une espèce en pleine prolifération en Alsace et dans l’Est

Selon les plus récents comptages (2016), il y aurait aujourd’hui de 300 à 500 individus et moins de 150 couples en Alsace, contre six couples d’ouettes d’Egypte recensés en 2000. « Comme les espaces humides sont déjà en régression, elle pourrait également interférer auprès des espèces en situation précaire », complète Christian Braun.

« Récemment, un monsieur qui a un bel étang qui nous a témoigné que depuis qu’il a deux ouettes, il n’a plus de colverts ni de poules d’eau. »

Sans être alarmistes pour l’heure, les associations s’interrogent sur l’évolution de l’espèce et son impact sur la biodiversité. Face à ces menaces, depuis 2009-2010, des arrêtés préfectoraux « fixant la destruction à tir » ont été pris, comme dans le Haut-Rhin, pour autoriser à chasser l’ouette d’Egypte. Avec une efficacité sûrement mesurée.

Une espèce récemment interdite à la vente

Bel oiseau, elle ne serait pas très populaire à chasser. Cette espèce l’était en revanche à l’achat. Mais depuis le 14 février 2018, elle n’est plus commercialisable auprès des propriétaires privés français. Une régulation possible par son entrée en 2016 sur la liste européenne d’espèces envahissantes, pour prévenir d’autres introductions en nature.

« L’Europe se met en marche d’un point de vue réglementaire, complète Jean-François Maillard, chargé des espèces exotiques envahissantes pour l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Comme elle a une belle allure, l’ouette est demandée. Et quand on achète et qu’on ne maîtrise pas, elle prolifère… » Mais pour la LPO, elle réussira quoi qu’il en soit par s’installer durablement.