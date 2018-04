Montpellier: Bouteilles, plastique... Dans les dunes des plages du littoral, une triste collecte

Une centaine de bénévoles a nettoyé les plages du Grand Travers, multipliant les allers-retours pour vider les détritus amoncelés — Jérôme Diesnis / Agence Maxele Presse

Cling, cling… De Frontignan à La Grande-Motte, ce bruit de bouteilles de verre résonne depuis plusieurs semaines. « On est très surpris de ce que l’on trouve, explique Virginie, venue en famille avec Paul et Emilie participer au nettoyage de la plage du Grand travers. Il y a énormément de verres aux abords de la discothèque, de l’autre côté de la route. Mais aussi beaucoup de plastique. On a retrouvé de tout : des vélos, des chaussures, des habits ».

Matinée nettoyage des plages 100 salariés bénévoles #iwork4Dell #montpellier #oceaninitiatives sur le petit et grand Travers pic.twitter.com/vP3qVk9Xr8 — Nathalie Santarem (@nathaliSantarem) April 27, 2017

Ce jour-là, ils étaient une centaine à répondre à l’appel de l’Association des propriétaires et résidents du Grand travers (APRGT). La mairie, mais aussi des entreprises se mobilisent à tout de rôle depuis le début du printemps pour redonner son éclat à la nature. « Ce que l’on ramasse est conséquent, mais le plus important, c’est l’implication des gens, souligne René Cattin, le président de l’APRGT. En 2005, lors du premier nettoyage, on était une dizaine. Certaines personnes se moquaient ouvertement de nous. Je me souviens d’un homme qui avait arboré une pancarte où étaient inscrits les mots "Esclaves de touristes". »

« On mange ces détritus ! »

Les mentalités changent, mais pas pour tout le monde. A regarder les allers-retours des bénévoles vider leurs sacs dans les containers, les pollueurs sont visiblement encore légion. « En trois quarts d’heure, j’ai vidé une cinquantaine de sacs. Cette année, en plus du verre et du plastique, on trouve beaucoup de pailles, mais moins de mégots, note Didier Schmutz, un bénévole. J’habite Montpellier, je viens souvent ici, je trouve normal de participer. »

Ce samedi 7, nettoyage des plages du Petit et Grand Travers à #laGrandeMotte. Nous étions plus de 190 bénévoles - petits et grands - motivés plus que jamais ! #Méditerranée pic.twitter.com/kmKb80ap0Y — Marée basse (@mareebasse) April 7, 2018

Pas très loin, des enfants du collège y apprennent concrètement à respecter l’environnement. « Ça fait partie de leur apprentissage », évoque la principale Annie Roulet.

« C’est un cycle dangereux, détaille Olivier un peu plus loin. Tous ces déchets finissent dans la mer où ils forment de vrais continents. Les poissons les absorbent quand ils sont en microparticules… et nous mangeons ces poissons et le plastique avec… »