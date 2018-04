Franche-Comté: Comment empêcher les Suisses de jeter leurs poubelles de l'autre côté de la frontière?

DECHETS Selon le bilan des douaniers franc-comtois en 2017, le nombre de Suisses à jeter leurs poubelles en France est de plus en plus grand. Comment y faire face ? Des élus répondent à « 20 Minutes »…

De plus en plus de Suisses jettent leurs poubelles en France pour éviter les taxes des sacs dans leur pays, soit dans des containers adaptés, soit à la sauvage. Illustration — SEBASTIEN ORTOLA

Comme les sacs-poubelle sont taxés en Suisse, certains ressortissants n’hésitent pas à déposer sauvagement des déchets en Franche-Comté.

Comment les communes frontalières françaises peuvent-elles faire face au phénomène ? Plusieurs d'entre eux ont répondu à «20 Minutes».

En Suisse, les sacs-poubelle des habitants sont taxés partout, à l'exception du canton de Genève. Mais des petits malins ont une stratégie pour éviter cet impôt. Quelques-uns, venus des cantons de Vaud ou de Neufchâtel, n’hésitent pas à prendre leur voiture pour déposer leurs déchets de l’autre côté de la frontière française.

Selon le bilan 2017 des douaniers de Franche-Comté, ils sont en tout cas de plus en plus en nombreux. Maire de Verrière-de-Joux (Doubs), Jean-François Jodon le constate depuis deux ou trois ans : « De mon bureau l’autre jour, j’ai vu une voiture suisse s’arrêter devant la mairie pour déposer deux sacs dans le container de l’école et repartir. Ça arrive de temps en temps. »

Franche-Comté: Pour éviter les taxes de plus en plus de Suisses jettent leurs poubelles en France https://t.co/LrCITCpuRY pic.twitter.com/DoOxFt6Twe — 20 Minutes (@20Minutes) March 28, 2018

Discuté entre maires, douaniers et centres commerciaux

Parfois dans les bacs - en respectant même le tri sélectif - parfois plus sauvagement, loin des poubelles ou des villages. Occasionnel, le phénomène n’est pas démesuré pour autant dans la commune du Haut Doubs. Mais il est discuté, entre certains édiles, forces de l’ordre ou gérants de zones commerciales aux parkings aussi touchés, comme à Pontarlier (Doubs).

De quels moyens disposent-ils pour y faire face ? « On en a peu, répond du tac au tac Jean-François Jodon. A part les douaniers qui contrôlent parfois. » Jusqu’à verbaliser une automobiliste suisse qui s’était défendue ne transporter que des cartons entre La Chaux-de-Fonds et Villiers-le-Lac, et dont l’histoire a été largement relayée du côté de la Confédération en mars.

L’implantation des containers surveillée

A Bois d’Amont (Jura), la frontière est, comme ailleurs, fortement fréquentée au quotidien, dans un sens comme dans l’autre. Et quelques dépôts y sont parfois observés. Mais par qui ? Quoi qu’il en soit, la municipalité est consciente de ce possible problème depuis un moment, en atteste le positionnement de ses containers publics :

« Lorsque nos deux points de collecte ont été installés il y a deux ans, on a réfléchi à des endroits passants pour cette raison. Depuis, ils sont aussi surveillés. Les services techniques et d’autres personnels de la commune peuvent parfois nettoyer autour ou rester à proximité à des horaires sensibles pour dissuader. »

Des poubelles suisses qui finissent en France, la faute à la taxe au sac ? pic.twitter.com/0nn0IG0GWY — Nouvo RTS (@nouvo) March 29, 2018

La redevance incitative des poubelles, une solution ?

Jusqu’ici, Bois d’Amont n’a jamais eu besoin d’instaurer une répression. Au cas où, elle a décidé de tenter d’aller à la rencontre de contrevenants si besoin. Ce qui n’est pas le cas non plus dans le pays de Maîche où, dès 2012, les 43 communes sont passées - un peu comme en Suisse - à la redevance incitative et aux poubelles fermées avec des verrous pour les habitants du centre-ville.

La communauté de communes du Grand Pontarlier - dont dépend Verrière-de-Joux - a prévu d’aller vers la même direction (mais pas directement à cause de ces quelques Suisses). « Les gens paieront alors à la levée et les bacs ne traîneront plus devant les maisons, mais est-ce que ce sera vraiment une des petites solutions ? », s’interroge l’édile Jean-François Jodon.