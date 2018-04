Aix-en-Provence: Des érables de Norvège plantés sur le Cours Mirabeau, «on va droit dans le mur!»

L'érable plane, une espèce qui pousse originellement dans les montagnes, a été planté sur le cours Mirabeau d'Aix en Provence. — Mathilde Ceilles / 20 Minutes

La mairie d'Aix-en-Provence a choisi l'érable plane pour remplacer les platanes du cours Mirabeau

Certains doutent de ce choix, l'érable plane ne serait pas adapté aux fortes chaleurs, à moins de l'abreuver d'eau en grande quantité.

Sur le cours Mirabeau s’enracine la polémique. Après s’être séparée d’une partie de ses platanes, touchés par une maladie, la direction des espaces verts d’Aix-en-Provence a planté une nouvelle espèce : L’érable plane, dit aussi érable de Norvège. Un arbre peu connu des Aixois et du grand public, et pour cause : il pousse à l’origine dans les fraîches températures, notamment dans les zones montagneuses. De quoi faire bondir certains conseillers municipaux d’Aix-en-Provence qui craignent que ces 35 arbres ne résistent pas à la chaleur des Bouches-du-Rhône, sauf à les abreuver d’eau en abondance.

« Déjà, le bilan carbone d’un arbre importé d’Allemagne est déplorable, regrette Hervé Guerrera, conseiller municipal du Partit Occitan. Plusieurs annuaires botaniques disent de plus que ces arbres ne sont pas adaptés à notre climat méditerranéen. Il faudra les arroser toute leur vie pour qu’ils se développent, dans un contexte de réchauffement climatique. Pourquoi ne pas avoir choisi une espèce locale, adaptée à notre climat, comme le micocoulier ? »

« On va dans le mur »

« L’érable plane n’est pas capable de verrouiller ses réserves d’eau, abonde un expert de l’ONF interrogé par 20 Minutes. Il va transpirer jusqu’à ne plus avoir d’eau et risquer l’embolie. Il va falloir un acharnement thérapeutique pour qu’ils tiennent. On va dans le mur ! C’est de l’argent public mal géré. C’est voué à l’échec. »

Dans un communiqué, la mairie d'Aix-en-Provence​ justifie notamment son choix par le fait que « son feuillage ressemble à celui du platane » et que, à terme, ces arbres « formeront une canopée proche de celle des platanes ». « Nos experts montrent que cet arbre résiste à la sécheresse », tempère Sandrine Rouden, directrice des espaces verts.

Selon elle, des arbres de la même espèce ont ainsi été plantés à Toulouse ou encore Nice. La directrice des espaces verts n’a toutefois pas de retour d’expérience sur ces deux villes. « Comme tout arbre récemment planté, ils seront beaucoup arrosés. Nous faisons tout ce qu’il faut pour que ça se déroule au mieux. Nous ferons un bilan d’ici un an ou deux ». Le rendez-vous est pris !