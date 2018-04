Météo: Le soleil sera-t-il encore au rendez-vous vendredi? La réponse est...

Un Beagle prend le soleil dans le panier d'un vélo. — Bossiema/iStock

Vous pouvez continuer de vous promener avec vos chemises ouvertes et chaînes en or qui brillent , l'avant-goût d'été va durer. Vendredi, l'embellie se poursuivra et le temps restera chaud et ensoleillé pour un mois d'avril, selon Météo-France.

Le ciel demeurera généralement limpide, excepté des brumes matinales sur les côtes nord Bretagne et du Cotentin, et des cumulus l'après-midi sur le Massif central et les Pyrénées. Le vent sera partout calme.

#MétéoDeDemain Toujours une chaleur exceptionnelle et du soleil. Quelques nuages bas et brumes joueront les trouble-fêtes sur les côtes nord-bretonnes et normandes. https://t.co/Z34IMbj7oV pic.twitter.com/KIaDYFdLSE — Météo-France (@meteofrance) April 19, 2018

Les températures resteront globalement stationnaires et largement au-dessus des normales. Les minimales iront de 8 à 16 degrés, les maximales de 24 à 29 degrés en général, un peu moins en bord de Manche.

La barre des 28°C a été franchie à @Paris cet après-midi 🌡☀ Ce n'était pas arrivé avant un 20 avril depuis 1949 ! #chaleur pic.twitter.com/vy7Ney0exK — Météo-France (@meteofrance) April 19, 2018

>> A lire aussi : A Marseille, «on rentabilise au maximum» les premiers vrais rayons de soleil