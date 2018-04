Il s’offre pour 2,8 millions d’euros deux squelettes de dinosaures

Le squelette de cet allosaurus a été vendu 1,4 millions d'euros lors d'une vente aux enchères à Paris, le 11 avril 2018. — Francois Mori/AP/SIPA

Un fan de Denver le dernier dinosaure ou de Jurrasic Park ? Un acheteur s’est offert mercredi deux squelettes de dinosaures lors d’une vente aux enchères à Paris, à l'hôtel des ventes Drouot. Le chèque signé est aussi impressionnant que les carcasses de cet allosaurus et ce diplodocus : 2,8 millions d’euros !

L’allosaurus et ses « 60 dents affutées » – un carnivore qui a vécu il y a environ 150 millions d’années – était estimé entre 550.000 et 650.000 euros et pour l’emporter l’acheteur a dépensé 1.407.700 euros. Le diplodocus long de « 12 mètres du nez à la queue » a été acquis pour 1.443.820 euros. Son prix de vente était annoncé entre 450.000 et 500.000 euros.

Pas plus de cnq enchères par an

« Pour le marché des dinosaures, ce sont des résultats exceptionnels », même s’il ne s’agit pas de records, a précise l’hôtel des ventes. Le marché des dinosaures reste petit et ne s’adresse pas à beaucoup de monde vu le prix et la taille des bêtes. Il ne s’en vend pas plus de cinq par an aux enchères dans le monde.

>> A lire aussi : Des dinosaures qui ne vont pas faire de vieux os lors d'une vente aux enchères à Paris

>> A lire aussi: Pourquoi la découverte du dinosaure Mansourasaurus fait figure de «Saint Graal» pour les paléontologues