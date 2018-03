Canada: Des traces de pas humains vieilles de 13.000 ans découvertes en Colombie-Britannique

Des traces de pas d'humains mises au jour sur une île le long de la côte de la Colombie-Britannique, dans l'Ouest canadien, dateraient d'environ 13.000 ans, ce qui en feraient les plus vieilles découvertes en Amérique du Nord, selon une étude publiée mercredi.

Stamped across the shore of Calvert Island, British Columbia, are 13,000-year-old human footprints archaeologists believe to be the earliest found so far in North America https://t.co/cQyTZ8DEkP