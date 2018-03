Biodiversité: Des experts du monde entier dressent le diagnostic de santé de la planète

Pas de surprise attendue lors de la publication du bilan de santé de la planète. Des experts du monde entier doivent rendre ce vendredi à Medellin en Colombie leur diagnostic sur l’état de la biodiversité.

Join us live via #webcast for the planned launch of @IPBES Regional Assessment Reports on Biodiversity and Ecosystem Services: the Americas, Asia and the Pacific, Africa, Europe and Central Asia. Friday, 23 March 2018, at 13:00-14:30 GMT #IPBES6 https://t.co/hg0D6Z3krf" pic.twitter.com/I7tERzhrPC