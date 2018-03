« Moi ça ne me provoque pas de la peine, pas de la colère, (mais) de la honte, de la honte de savoir que derrière la sixième extinction de la biodiversité, la responsabilité c’est nous »…

Gros coup de gueule. Nicolas Hulot a réclamé mercredi un « sursaut d’indignation » pour défendre la faune et la flore de la planète, déplorant à l'Assemblée nationale le fait que la biodiversité, « tout le monde s’en fiche ».

Disparition des oiseaux des campagnes de France

« Je vais présenter un plan sur la biodiversité mais tout le monde s’en fiche. Je veux un sursaut d’indignation.» @N_Hulot #QAG #DirectAN pic.twitter.com/I9whOljX0g — Écologique Solidaire 🌱 (@Min_Ecologie) March 21, 2018

« 30 % d’oiseaux en moins en quelques années, 80 % d’insectes en moins à l’échelle européenne, le dernier grand mâle rhinocéros blanc du nord de l'Afrique a disparu. Moi ça ne me provoque pas de la peine, pas de la colère, (mais) de la honte, de la honte de savoir que derrière la sixième extinction de la biodiversité, la responsabilité c’est nous », a déclaré le ministre de la Transition écologique devant les députés.

👉30% d'oiseaux en moins en quelques années

👉En 30 ans, 80 % des insectes auraient disparus en Europe

👉La semaine dernière, disparition du dernier mâle rhinocéros d'Afrique du Nord

Ne nous voilons pas la face, les responsables c'est nous

Agissons, ensemble pour la biodiversité https://t.co/lXkq0q9XTk — Nicolas Hulot (@N_Hulot) March 21, 2018

« Très sincèrement, tout le monde s’en fiche, à part quelques-uns »

« Il y a des tragédies invisibles et silencieuses dont on s’accommode tous les jours, eh bien je vous le dis, tout seul, je n’y arriverai pas », a-t-il ajouté. « Oui je vais vous présenter un plan biodiversité dans les semaines qui viennent, qui va succéder à la stratégie de la biodiversité, mais très sincèrement, tout le monde s’en fiche, à part quelques-uns », a regretté le ministre, sans donner d’indication sur le contenu de ce plan. « Je veux simplement avoir un sursaut d’indignation et de réaction », a-t-il encore insisté.

>> A lire aussi : Nicolas Hulot, critiqué par les écolos, va-t-il tenir un an au gouvernement?

Le ministre​ était interrogé sur la réponse à apporter à des études publiées mardi ayant constaté le déclin « vertigineux » des oiseaux des campagnes françaises ces dernières années, études mettant notamment en cause les pratiques agricoles. Mais il n’a pas évoqué de mesures du gouvernement pour freiner ce déclin.

La biodiversité qui se réduit c’est l’humanité qui rétrécit.



Mobilisons nous pour inverser la tendance. Chacun peut agir :

✅ réduire les pesticides

✅ lutter contr l’artificialisation des sols

✅ réduire les pollutions notamment plastique

🦅🦉🦅🦉🌍https://t.co/bCczm4MtOZ — Nicolas Hulot (@N_Hulot) March 20, 2018

Mardi, dans un tweet, il avait appelé à « se mobiliser » car selon lui « chacun peut agir : réduire les pesticides, lutter contre l’artificialisation des sols, réduire les pollutions ».

20 Minutes avec AFP