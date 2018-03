Faites-nous rager avec vos plus belles photos de beau temps

Quand le beau temps pointe le bout de son nez. — Pixabay

Brrr, nous sommes mi-mars et pourtant... La neige et le froid glacial ont fait leur grand retour dans le nord de la France et -comment dire ?- même si les arbres et les toits vêtus de blanc sont toujours l’occasion d’un beau spectacle, nous ressentons comme une légère pointe de lassitude, rêvant de soleil brunissant notre peau de ses rayons chatoyants. Mais vous, vous... le soleil, vous le voyez, vous le vivez ?

Soyez partageurs, et faites-nous rager ! Que vous soyez en France ou à l’étranger, vous avez la chance, petit(e)s veinard(e)s, de bénéficier d’un grand beau temps.

Faites-nous baver d’envie.

Envoyez-nous dans les commentaires ou à contribution@20minutes.fr vos plus belles photos de soleil, de printemps qui rayonne et de grand ciel bleu, en précisant le lieu où elles ont été prises. Les plus chouettes seront sélectionnées et pourront être diffusées sur l’ensemble de nos supports et réseaux. Attention, vous devez impérativement être l’auteur des photos et respecter le droit à l’image (pas de photos de mineurs, en particulier). Merci !