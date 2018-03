VIDEO. Le cyclone Marcus a semé le chaos en Australie

L'autralie touchée par le cyclone Marcus (Illustration) — SUPERSTOCKSUPERSTOCKSIPA

Il s'appelle Marcus et n'a de mignon que le nom. Ce samedi un cyclone de catégorie 2 a touché terre à Darwin, provocant un chaos dans la capitale du Territoire du Nord australien.

Trees are quite literally rolling down roads thanks to #CycloneMarcus VIDEO: Debra Witte @TheNTNews pic.twitter.com/Ra40sLmInf — Phillippa Butt (@phillippabutt) March 17, 2018

Surveying the damage around #Darwin: main drag of Mitchell St cut off; trees and powerlines down everywhere. Widespread power outages, including my place. #CycloneMarcus pic.twitter.com/ANnezDdkVp — Robert Baird (@rj_baird) March 17, 2018

Sur les différentes vidéos publiées sur internet, on peut voir des arbres se déraciner, d'autres rouler sur le sol, emportant tout sur leur passage. Des transformateurs électriques ont également explosé un peu partout, privant au moins 26.000 personnes de courant.

Les vents violents ont atteint les 130 km/h et des rafales frôlé les 150 km/h. A cause de ces derniers et des fortes pluies qui se sont abatues, plusieurs vols ont dû être annulés.