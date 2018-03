Moselle: A Florange, le record de France de la concentration polluante en benzo[a]pyrène dans l'air

En arrivant dans la vallée de la Fensch, difficile de rater les restes des hauts-fourneaux. Florange est connue bien au-delà de la Lorraine pour son activité sidérurgique et l’implantation d’ArcelorMittal. Les politiques s’y succèdent à chaque élection nationale. L’hiver, le brouillard campe parfois le matin dans l’industrielle vallée de Moselle. La pollution aussi.

Médecin généraliste dans une rue du centre de Florange, le docteur Denis Rampazzo a fréquemment des problèmes respiratoires comme de l’asthme : « Après avoir déménagé à Veymerange [à quelques kilomètres au Nord mais en dehors de la vallée], une ancienne voisine m’avait dit que ses gamins ne toussaient plus. […] Sur les tableaux régionaux, on est souvent positifs à tous les polluants. »

Sans parler des substances déversées dans l'eau par un chauffeur de camion à l’été 2017, les habitants ont parfois le droit à d’étranges odeurs de benzène. Le bilan de la qualité de l'air en France en 2016 pointe aussi ce petit coin de Lorraine pour sa concentration en benzo[a]pyrène dans l’air, au-dessus de celle de la Vallée de l’Arve, haut lieu de la pollution atmosphérique en France.

Aussi cancérigène, ce méchant polluant de la famille des Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) provient de différentes sources, mais toutes de combustion : le trafic routier (et la motorisation diesel), le chauffage au bois ou l’industrie. Cette dernière serait d’abord en cause en Moselle. Emmanuel Jantzem, de l’Atmo Grand Est, précise :

L’activité sidérurgique et plus précisément la cokerie représentent une forte proportion de l’émission de ce composé en particulier. Mais les autres sources [trafic et chauffage au bois] sont aussi présentes. Comme la vallée est encaissée, les conditions sont favorables à l’accumulation. »