VIDEO. Corse: Les plages d'Ajaccio recouvertes de neige!

Une plage corse sous la neige — Elise Bretaud / AFP

Dire qu'il y a quelques mois seulement, ces bancs de sable faisaient le bonheur des amateurs de bronzette... Sur Twitter, de nombreux internautes s'émerveillent devant les plages d'Ajaccio, en Corse, recouvertes d'un blanc manteau en ce mardi matin. Des paysages étonnants, où la mer et la neige se côtoient, pour le plus grand plaisir des photographes. Sur la baie d'Ajaccio, près de 15 centimètres de neige ont recouvert le sable, du jamais vu depuis 1986 selon Météo France.

Selon France 3 Via Stella, des chutes de neige sont encore à prévoir sur l'île de Beauté ce mardi. A 07 heures, Météo France relevait également plus de 10 centimètres de neige à Propriano ou encore 14 cm à Bastia, et jusqu'à 25 cm en altitude.

Ajaccio sous la neige et le soleil! pic.twitter.com/YwLoPfqwem — MA SANTONI BRUNELLI (@SANTONIBRUNELLI) February 27, 2018

A la mi-journée, 1.200 clients étaient privés d'électricité dans l'intérieur de l'île, selon un communiqué d'EDF, qui a aussi relevé un pic de consommation dans la soirée de lundi, à 490 MW, et attend un pic de 515 MW dans la soirée de mardi.

Notre Stade François-Coty sous la neige ce matin au réveil!! #Ajaccio 🏟❄⛄ pic.twitter.com/1LW9za15UQ — AC Ajaccio (@ACAjaccio) February 27, 2018