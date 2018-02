VIDEO. Var: La neige recouvre les plages du département

Illustration de la neige à la plage, ici à Marseille en 2009. — G. JULIEN / AFP

Comme annoncé, la neige a fait son apparition ce lundi dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, d’abord dans les Alpes-Maritimes. La perturbation progresse au fur et à mesure de la journée, pour atteindre le Var depuis la mi-journée et enfin les Bouches-du-Rhône en fin de journée.

La neige recouvre même certaines plages comme à Fréjus ou à Saint-Raphaël. Les palmiers ne sont pas épargnés non plus. De nombreux internautes profitent de cet épisode neigeux pour poster des photos et vidéos de la neige, plutôt rares dans l’un des départements les plus ensoleillés de France.

Images insolites du #Var avec #SaintRaphaël et #Fréjus sous la neige cet après-midi Source : Youtube / 83thesam pic.twitter.com/GamGqFAuL4 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) February 26, 2018

Ici à Bormes-les-Mimosa et à Ramatuelle, qui avaient connu l’été dernier des incendies très violents…

Même si la neige ne semble pas tenir au sol restez prudents sur les routes, comme le conseil la gendarmerie du Var.