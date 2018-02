Vague de froid: Envoyez-nous vos plus belles photos et vidéos de gel et de grand froid

La France va connaître une semaine glaciale. — Pixnio

Brrrr, ça caille et ce n’est qu’un début. Une masse d’air froid venue de Sibérie va continuer à faire baisser les températures un peu partout en France dans les jours qui viennent. Mardi 27 février devrait être la journée la plus glaciale de l’hiver. En montagne, le froid ressenti va atteindre jusqu’à – 25 degrés.

Seule raison de vraiment se réjouir, dans les villes et encore plus à la campagne, les paysages promettent d’être de toute beauté. Gelées matinales, matins frisquets, flaques glacées, à vous de jouer !

Envoyez-nous dans les commentaires ou à contribution@20minutes.fr vos plus chouettes photos ou/et vidéos de gel et de grand froid, en précisant le lieu où elles ont été prises. Les plus belles seront sélectionnées pourront être diffusées sur l'ensemble de nos supports et réseaux. Attention vous devez impérativement être l'auteur des photos et respecter le droit à l'image (pas de photos de mineurs, en particulier).