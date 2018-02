Fos-sur-Mer: L'État ne croit pas aux contaminations mais va renforcer ses contrôles

POLLUTION Pierre Dartout, le préfet des Bouches-du-Rhône, n’accorde que peu de crédit à l’étude rendue public lundi mais annonce plus de contrôles…

Illustration du complexe industriel sur le golfe de Fos-sur-Mer. — FOURMY MARIO/SIPA

Le préfet des Bouches-du-Rhône, Pierre Dartout, considère que la méthodologie employée de l’étude rendue publique lundi ne permet pas de donner une information rigoureuse et objective.

Daniel Moutet, président de l’association ADPLGF, souhaite que l’État réalise des prélèvements aux mêmes endroits qu’il les a effectués.

Pierre Dartout a annoncé le renforcement des contrôles en 2018 dans le pourtour du Golfe, sans plus d’indications.

Une étude qui révèle de l’amateurisme. Voici en substance le message qu’a tenu à délivrer Pierre Darthout, le préfet des Bouches-du-Rhône, lors d’une conférence de presse. Elle faisait suite à la diffusion d' une étude menée entre 2009 et 2015 par l'Association de Défense et de Protection du Littoral du Golfe de Fos (ADPLGF). Elle révélait avoir détecté des polluants à des taux supérieurs aux seuils fixés par l’Union Européenne dans des œufs et de la viande de taureau, prélevés dans le pourtour du Golfe de Fos-sur-Mer.

« Il y a une différence fondamentale entre le travail rigoureux de l’État et cette étude. Elle n’est pas de nature à donner une information assez rigoureuse et objective »

Selon le préfet, le nombre de prélèvements effectués pour cette étude est inconnu, tout comme l’endroit où ils ont été réalisés.

440 prélèvements

Pierre Dartout a tenu à rappeler que, par le biais de la direction départementale de la protection des populations (DDPP), l’État a réalisé 440 prélèvements entre 2009 et 2017 dans les Bouches-du-Rhône, sans qu’aucun seuil ne soit dépassé. Mais ces prélèvements n’ont, pour autant, pas été ciblés sur le golfe de Fos. « Nous avons conscience qu’il s’agit d’un territoire sensible. L’État travaille sur la pollution de l’air et sur ses retombées en matière de santé. Nous avons le souci de bien informer, de rassurer, sans pour autant cacher des phénomènes. »

Une déclaration qui fait sourire Daniel Moutet, le président de l’association ADPLGF, à qui le préfet reproche de lui avoir communiqué les éléments que tardivement.

« Dès 2016 nous avons envoyé des courriers avec accusé de réception au ministère de la Santé, de l’Écologie, de l’Agriculture, à la préfecture. Je me suis déplacé personnellement jusqu’à l’ARS (agence régionale de santé) pour les prévenir des résultats, ils n’ont eu aucune réaction. Il a fallu attendre que je les rende publics pour qu’ils réagissent alors qu’ils ne m’avaient jamais répondu. »

Renforcement des contrôles

Il se dit prêt à entendre toutes les critiques sur la méthodologie employée, mais ne réclame qu’une chose : que l’État procède à des prélèvements aux mêmes endroits que les siens. « Ils sont inscrits sur le rapport, qu’ils ne disent pas le contraire. J’ai la certitude qu’ils obtiendront les mêmes résultats », avance-t-il.

Selon lui, le silence de l’État ne signifie rien de bon : « Si leurs résultats sont la vérité, pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour répondre ? », s’interroge-t-il. Le préfet a annoncé un renforcement des contrôles dans le pourtour du Golfe de Fos-sur-Mer en 2018. Quant à savoir s’ils seront effectués aux mêmes endroits que ceux de l’association…