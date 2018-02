Météo: La ville européenne la plus ensoleillée en hiver est en France

CHAUD Un indice chez vous : dans cette ville, il y a le ciel, le soleil et la mer…

Un coucher de soleil sur Marseille — A.-C. Poujoulat / AFP

Avis à tous ceux et toutes celles qui n’en peuvent plus du froid et de la grisaille de l’hiver… Le site spécialisé Current Results a peut-être trouvé la ville où vous devriez déménager pour faire une petite cure de vitamine D !

>> A lire aussi : Lille: Une heure d'ensoleillement par jour, en janvier, c'est un record

Et pour cela, pas besoin d’aller bien loin ! En effet, selon ce site, la ville la plus ensoleillée de toute l’Europe ces trente dernières années se trouve en France, à quelques heures de TGV de la capitale. Il s’agit de Marseille, avec 174 heures d’ensoleillement, devant Madrid, Barcelone ou encore La Valette, sur l’île de Malte.