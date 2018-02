ZooParc de Beauval: Yuan Meng élu «bébé panda de l’année»

Le panda Yuan Meng lors de sa première sortie publique dans son enclos du ZooParc de Beauval (Loir-et-Cher) le 13 janvier 2018. — CHINE NOUVELLE/SIPA

Un plébiscite ! Après une cérémonie de baptême retransmise en direct en décembre et une première sortie publique digne d’une rockstar en janvier, nouveau moment de gloire pour Yuan Meng. Le premier bébé panda né en France le 4 août 2017 a reçu, ce jeudi, la médaille d’or dans la catégorie « bébé panda de l’année » lors la 5e édition des Giant Panda Global Awards qui se tenait au zoo de Berlin (Allemagne).

#YuanMeng a été élu "bébé panda de l’année" !!! 🐼aux #GiantPandaGlobalAwards ! Merciiiii à tous pour vos votes 💕 pic.twitter.com/Z96U6alKND — ZooParc de Beauval (@zoobeauval) February 9, 2018

Plus de 300.000 votes du monde entier

Ces récompenses, organisées par le site www. GiantPandaGlobal.com, visent à « promouvoir le travail de conservation des pandas en Chine et à l’étranger ». Vingt-six zoos à travers le monde étaient nominés dans douze catégories et plus de 300.000 votes d’internautes originaires de plus de 20 pays ont été comptabilisés en un mois, selon les organisateurs.

Gold für das Panda-Baby des Jahres 2017 geht an den @zoobeauval - @delphinedelord receives the award for Yuan Zi pic.twitter.com/SSWiZI3uAP — Zoo Tierpark Berlin (@zooberlin) February 8, 2018

Et ce n’est pas la seule récompense recueillie par le ZooParc de Beauval : le parc animalier a également décroché deux médailles d’argent dans les catégories « plus bel enclos de pandas » et « meilleur programme de conservation » à travers l’Association Beauval Nature.

Le ZooParc remporte aussi 2 autres Awards d’Argent pour le "plus bel enclos de pandas" et son association #BeauvalNature :D 🎉#GiantPandaGlobalAwards pic.twitter.com/BjBj3y5VnH — ZooParc de Beauval (@zoobeauval) February 9, 2018

... Johanna Bukovsky & Daniel Zupanc from @zoovienna for Silver Award as Panda Educational Entertainment of the Year and @delphinedelord who won Silver Award as Favorite Panda Charity with Association Beauval Nature @zoobeauval This is an evening to celebrate panda conservation! pic.twitter.com/ixv5JFKogc — Zoo Tierpark Berlin (@zooberlin) February 8, 2018

« Une reconnaissance de notre travail de conservation »

« Nous sommes extrêmement fiers et honorés. C’est une belle reconnaissance – venue du monde entier - pour toute l’équipe qui a travaillé autour de Yuan Meng​, les vétérinaires mais aussi l’équipe de communication », a réagi auprès de 20 Minutes, ce vendredi, Delphine Delord, codirectrice du ZooParc de Beauval et vice-présidente de l’association Beauval Nature. Ces médailles récompensent aussi l’importance de notre implication dans le travail de conservation et de coopération, que ce soit à travers nos initiatives en faveur de la réintroduction de panda dans la nature, sur le terrain en Chine, ou bien à travers notre programme de récolte de fonds, via les parrainages d’animaux ». Et dans ce domaine aussi, Yuan Meng est un champion, avec plus de 400 parrainages récoltés en quelques mois !