VIDEO. Paris: Le zouave de la Seine habillé d’un gilet de sauvetage pour sensibiliser à l’impact du dérèglement climatique

Le zouave du pont parisien de l'Alma, qui a de l'eau à hauteur de cuisses, a été équipé dimanche d'un gilet de sauvetage. — FRANCOIS GUILLOT

« Get ready for global warming. »Le zouave du pont parisien de l’Alma, qui a de l’eau à hauteur des cuisses, a été équipé ce dimanche d’un gilet de sauvetage, une opération spectaculaire destinée à sensibiliser à l’impact du dérèglement climatique.

La crue de la Seine et le courant empêchant toute approche par bateau, la statue a été habillée par deux grimpeurs descendus en rappel, sous le regard du photographe Yann Arthus-Bertrand, parrain avec sa fondation Goodplanet de cette opération initiée par une agence de communication.

« C’est un beau symbole »

« Préparez-vous au réchauffement climatique » (« Get ready for global warming »), pouvait-on lire sur la banderole noire déployée sur le pont, au-dessus de la statue. « C’est un beau symbole », a estimé Yann Arthus-Bertrand, qui s’alarme d’une « perte de biodiversité​ inédite, d’une course à la croissance qui détruit la planète ». « La COP21 ne va pas changer le monde, chacun peut changer le monde », a-t-il déclaré. Des cumuls de pluies inédits ont généré des crues en série sur la France en janvier.

Dimanche, la Seine restait en vigilance orange, notamment dans la capitale et en Normandie, de même que l’aval de la Marne. A Paris le fleuve a atteint sa hauteur maximale le 29 janvier. Après les pluies de cette fin de semaine, la décrue devrait reprendre lundi, selon Vigicrues.