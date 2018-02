La Super Lune a illuminé le monde

La Super-lune ici en Norvège, merveilleux. — HEIKO JUNGLE

De San Francisco à Pékin en passant par New York ou Barcelone, la lune nous a émerveillés d’un spectacle de toute beauté. Le mercredi 31 janvier, l’astre de la nuit est passé par toutes les couleurs en raison d’une conjonction de trois phénomènes astronomiques si rare qu’elle ne s’est pas produite depuis 160 ans. Lune bleue en Chine et dans le Pacifique, lune couleur sanguine en Californie ou dans certains pays européens, seule déception, le phénomène fut peu visible en France. Histoire de ne rien regretter, nous vous offrons les plus belles images de la Super-lune à travers le monde. Magique, on vous dit !