Alors que Robert De Niro a fait part il y a quelques semaines de la naissance de sa fille Gia, il doit faire face à une terrible nouvelle : la mort de son petit-fils Leandro. Drena De Niro, fille aînée adoptée à l’issue du premier mariage de l’acteur avec Diahnne Abbott, a posté un message déchirant sur Instagram, confirmant la terrible nouvelle.

« Mon bel ange. Je t’ai aimé au-delà des mots depuis le moment où je t’ai senti dans mon ventre. Tu as été ma joie, mon cœur et tout ce qui a été pur et réel dans ma vie. J’aimerais être avec toi en ce moment », a-t-elle écrit.

Celle qui a joué notamment au côté de son père a poursuivi : « Je ne sais pas comment vivre sans toi, mais je vais essayer de continuer et de répandre l’amour et la lumière que tu m’as fait ressentir en devenant ta maman. Tu étais si profondément aimé et apprécié et j’aurais aimé que l’amour seul puisse te sauver. Je suis tellement désolée mon bébé, je suis tellement désolée. Repose en paix et au paradis éternel, mon garçon chéri. »

Un début de carrière prometteur

Drena De Niro n’a pas donné d’autres précisions sur la disparition de son fils. Son message a été accueilli par une vague de soutien et de condoléances à la famille.

Le réalisateur de Paperboy, Lee Daniels, a posté « Drena, que DIEU te garde dans ses bras », tandis que l’actrice Rosie Perez a écrit : « Je suis sous le choc ! Tellement désolée ! Nous sommes tous là pour toi ! Je t’aime très fort ! »

Leandro De Niro Rodriguez avait commencé à marcher dans les pas de son grand-père et de sa mère en décrochant de petits rôles dans A Star is Born, The Collection et Cabaret Maxime.