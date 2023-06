La nomination de Geoffroy Lejeune à la tête du Journal du Dimanche n’en finit pas de faire des vagues. Afin de mieux comprendre qui est l’ancien directeur du magazine d’extrême droite Valeurs Actuelles, Le Monde lui a consacré un article le 24 juin qui retrace son parcours professionnel, mais aussi ses liens avec certaines personnalités.

On peut y lire qu’ami depuis l’adolescence de Marion Maréchal, et soutien d’Éric Zemmour, Geoffroy Lejeune compte aussi parmi « ses intimes (…) le chanteur Vianney, l’humoriste Gaspard Proust, avec qui il part en vacances dans son chalet des Alpes, ou encore l’écrivain aux accents réactionnaires Michel Houellebecq ». Étonné, l’interprète de Moi aimer toi a réagi à un tweet de Pascale Clark qui relayait l’article du Monde.

Pas de politique

« Dans ce métier où je croise le Tout-Paris, j’ai pu parler avec des gens de tout bord. Du Pr Hollande au Pr Sarkozy, en passant par le Pr Macron. De Christophe Conte à Geoffroy Lejeune, en passant par Bruce Toussaint », écrit Vianney. Des personnages politiques et médiatiques divers, donc, mais « tous intéressants » selon le chanteur, qui estime que leur unique lien est leur « passion » commune pour « la musique ». Et d’ajouter : « De là à dire "très ami", on va redescendre un peu ».

Vianney fait partie de ces artistes non engagés politiquement, et il compte bien le rester. « Merci de ne pas me mettre dans vos salades. Je fais des chansons pour permettre aux gens d’oublier ces sujets qui divisent et dont je ne me suis jamais mêlé », conclut-il.





Après avoir été licencié de Valeurs Actuelles au début du mois, Geoffroy Lejeune a été confirmé à la tête du Journal du Dimanche la semaine dernière. La rédaction de l’hebdomadaire dominicale s’est mise en grève, refusant « d’être dirigée par un homme dont les idées sont en contradiction totale avec les valeurs du journal ».

Le Journal du Dimanche appartient depuis peu à Vincent Bolloré, la Commission européenne ayant validé son OPA sur les médias du groupe Lagardère. La crise de ces derniers jours n’est pas sans rappeler le conflit de 2016 avec la rédaction d’iTélé, un an après la prise de contrôle de Canal+ par Vincent Bolloré. Leur grève avait duré trente et un jours et s’était terminée par plusieurs départs et une refonte de la chaîne désormais connue sous le nom de CNews.