« Ceux qui me croyaient mort devront encore attendre ! Je suis en pleine forme - ou presque »… D’une voix légèrement fatiguée, aminci et coiffé d’une casquette floquée du mot « boss » (« patron), Michel Drucker a donné de ses nouvelles, ce jeudi, à travers une courte vidéo postée sur son compte Instagram. L’animateur de Vivement dimanche ! en a profité pour remercier les téléspectateurs qui leur ont adressé des messages de soutien. Et il a donné rendez-vous « en septembre », sur le plateau du Studio Gabriel, pour son retour à la télévision.

« Je vous remercie tous pour votre bienveillance, cela nous a aidés à passer cette épreuve. Ma mère [Dany Saval] et ma famille sommes très touchées », a écrit Stéfanie Jarre, la fille adoptive de Michel Drucker, dans le commentaire accompagnant la vidéo.





Le présentateur de 80 ans avait été hospitalisé en mars. Une bactérie ayant été détectée lors d’examens médicaux, il a dû subir une intervention cardiaque, au niveau de la valve mitrale.

Les JO en vue

« Je vais bien et j’ai l’impression d’être un revenant, un survivant, parce qu’au cours de ces trois dernières années, j’ai traversé des périodes extrêmement compliquées sur le plan cardiaque », avait-il déclaré, mi-mai, sur RTL.

D’abord annoncé pour avril, son retour sur France 3 a été repoussé à la rentrée. « J’ai dit que je serai là, et Stéphane Sitbon-Gomez et Delphine Ernott [le directeur des antennes et des programmes et la présidente de France Télévisions], qui m’ont beaucoup soutenu pendant ces mois-là, savent que j’ai un mental d’acier, avait-il affirmé, toujours au micro de RTL. Non seulement je repars, mais ça va être une année formidable parce que je vais faire partie de l’équipe des sports qui va participer aux Jeux olympiques 2024. »