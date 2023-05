Jeff Bridges l’assure, se débarrasser du Covid a été plus éprouvant que de lutter contre le cancer. Mais encore faut-il préciser que l’acteur de 73 ans a été touché par le virus alors même qu’il subissait une chimiothérapie pour traiter un lymphome diagnostiqué en octobre 2020.

« J’ai reçu une lettre de la part de la clinique où je suivais ma chimiothérapie qui m’informait que j’avais contacté le Covid », a raconté la star de The Big Lebowski qui occupe la dernière couverture de AARP The Magazine.

« Je n’avais pas de système immunitaire pour lutter contre le virus. La chimio l’avait anéanti, ce qui a rendu les choses très, très dures. Pour moi, le cancer n’était rien comparé au Covid. »

Un cadeau qui ne se refuse pas

Du coup, Jeff Bridges a dû rester hospitalisé pendant une longue période afin de lutter contre les deux maladies à la fois. Et s’il ne doutait pas de sa capacité à en réchapper, l’acteur admet qu’il était inquiet concernant son aptitude à un jour reprendre le chemin des plateaux de tournage.

« Je ne pensais pas pouvoir retravailler un jour, vraiment », a-t-il continué. « Alors au départ, je me suis dit, “On verra.” Puis à la fin, c’est devenu, “Peut-être que je vais pouvoir”. Je dois admettre que j’étais encore effrayé à l’idée de retourner travailler. Et puis j’ai fini par penser que c’était un cadeau qui m’était offert. »

Et quelque temps après, Jeff Bridges était sur pied pour terminer le tournage de la première saison de The Old Man.